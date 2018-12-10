2018-12-10T05:01:45+03:00
Общество

Андрей Макаревич: Да отстаньте вы от рэперов

Лидер «Машины времени» в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился воспоминаниями и планами [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Андрей Макаревич побывал в «КП» накануне своего юбилеяАндрей Макаревич побывал в «КП» накануне своего юбилеяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Молодых рэперов нужно просто оставить в покое, считает Андрей Макаревич. Таким мнением лидер легендарной группы «Машина времени» поделился со слушателями Радио «Комсомольская правда» накануне своего 65-летия.

«Если бы меня спросили, что делать, я считаю, что наверху должны построже сказать: отстаньте вы от них. Понимаешь, какая штука. Эти молодые люди завтра станут взрослыми. И осадочек у них останется», - сказал музыкант, художник и поэт.

Он отметил, что судит не только по своему опыту: «Нас в 70-х и в кутузку сажали, и концерты отменяли...»

Андрей Макаревич рассказал, как собирается отметить день рождения: «Налью да выпью. Я очень спокойно к этому отношусь. Это всего лишь цифры, их придумали люди. Сяду с друзьями у себя в клубике, закроем двери. Выпьем как люди».

«А 13-го в ЦДХ будет такой концертик смешной джазовый, где придут со мной поиграть друзья, с которыми редко играем вместе», - сказал музыкант.

Он также признался, что «Машина времени» для него – как «старая, знакомая с детства церковь», причем церковь любимая.

«Просто в музыке, которую исповедует «Машина...», в ее устройстве мне все давно понятно. А меня всегда тянуло туда, где я чего-то не понимаю. В джазе для меня еще много непротоптанного. Поэтому для меня это сейчас интересней», - пояснил Андрей Макаревич.

Андрей Макаревич побывал в «Комсомолке» накануне юбилея.Корреспондент «КП» Александр Гамов расспросил музыканта о цензуре и новом «Смаке»Александр Ширков

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