Россияне смогут проследить за захоронениями опасных отходов на специальной карте

СЕГОДНЯ 08:05 2018-12-10T08:05:54+03:00

Она появится к 2019 году и будет интегрированной с сайтом госуслуг

Изменить размер текста: A A

К концу 2019 года в России появится интерактивная карта, по которой можно будет проследить движение всех отходов I и II классов опасности. Речь идет о ртутных термометрах, батарейках, красках, моющих средствах, промышленных кислотах и щелочах. Их будут выводить на специальные полигоны для захоронения или утилизации, а человек сможет проследить движение опасных грузов по всему маршруту. Это прописано в федеральном проекте «Инфраструктура для обращения с отходами».

Разработкой интерактивной карты займутся Минприроды и «Росатом», портал будет интегрированным с сайтом госуслуг. На базе «Росатома» будет создан структура ФГУП «РосРАО», которая станет единым оператором для борьбы с опасными отходами.

Пока в России с опасными отходами бороться толком не умеют, регулярно из разных уголков страны приходя сообщения об обнаружении свалок, угрожающих жизни людей. По официальной статистике Росприроднадзора в 2016 году таких отходов было около 332 тысяч тонн, за десятилетия накопились миллионы тонн опасного мусора.

Планируется, что кс 1 декабря следующего года будет введена Единая государственная информационная система учета и контроля. Программа даст возможность наблюдать за движением отходов не только обычным гражданам, но и оператору услуг. Последний сможет заблокировать движение спецавтомобиля в случае отклонение от маршрута, сообщает газета «Известия».

Сейчас есть еще одна проблема – это нехватка мощностей по обращению с опасным мусором. Дефицит может достигать 98%. К 2023 году планируется восполнить этот пробел, переоборудовав четыре объекта по уничтожению химического оружия. Перерабатывать отходы I и II класса опасности будут на следующих комплексах: «Марадыковский» в Кировской области, «Камбарка» в Удмуртской Республике, «Щучье» в Курганской области и ФКП «Горный» в Саратовской области.