2018-12-10T08:43:53+03:00
В мире

Прокуратура Токио предъявила обвинения экс-главе Nissan Карлосу Гону

По версии следствия, бывший топ-менеджер скрывал часть своих доходов с целью уклонения от налогов
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший глава совета директоров автоконцерна Nissan Карлос ГонБывший глава совета директоров автоконцерна Nissan Карлос ГонФото: REUTERS
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В понедельник, 10 декабря, появилась информация о том, что прокуратура Токио предъявила обвинения экс-главе франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. По некоторым данным, бывшего топ-менеджера официально обвинили в нарушении финансового законодательства Японии, а именно в сокрытии части доходов с целью уклонения от налогов.

Кроме того, обвинения выдвинуты в отношении бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли, передает агентство Kyodo.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Карлос Гон и Грег Келли были задержаны 19 ноября, и в настоящее время они оба находятся под арестом в Токио. Причем после заключения под стражу Гон был смещен с постов председателя совета директоров Nissan и Mitsubishi Motors, а вот главой французской корпорации Renault он пока формально остается.

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