В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании платежного рынка

10 Дек. 09:16 2018-12-10T09:33:55+03:00

Оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов

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В понедельник, 10 декабря, появилась информация о поступлении в Госдуму двух законопроектов о регулировании платежного рынка.

Так, оба эти документа предполагают внесение изменений в закон «О национальной платежной системе». При этом один из проектов направлен на регулирование использования банками мобильных платежных приложений. А другой - на регулирование работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем.

В частности, первый законопроект обязывает банки уведомлять Центробанк РФ о начале использования Apple Pay, Samsung Pay и MirPay. Второй же внесенный в нижнюю палату российского парламента документ запрещает иностранным операторам проводить электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре Центробанка РФ, пишет газета «Коммерсант».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в декабре компания OMNIPAY запускает новую глобальную платежную систему OmniPay.