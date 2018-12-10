В киевском аэропорту «Борисполь» рассказали о ЧП с самолетом «Белавиа»

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-10T09:31:29+03:00

При выруливании лайнер сбил фонари и поцарапал обтекатель, других повреждений нет

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В киевском международном аэропорту «Борисполь» рассказали подробности ЧП с самолетом белорусской компании «Белавиа» накануне вечером. Как выяснилось, ничего страшного, никто не пострадал. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

«При выруливании самолет «Белавиа» сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее», - сообщил директор аэропорта Павел Рябикин изданию «Вести Украина».

Он отметил, что лайнер «самостоятельно дошел до места стоянки», у него поцарапан обтекатель, других повреждений нет. Рябикин добавил, что раз борт принадлежит Белоруссии, то и выяснять причины произошедшего будут белорусы.

Руководитель аэропорта также уточнил, что из-за инцидента пришлось 11 рейсов перенаправить в другие воздушные гавани.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о жесткой посадке самолета «Белавиа» в «Борисполе» со ссылкой на пассажиров другого рейса. Их борт перенаправили в аэропорт «Киев» (Жуляны).