Глава OMV рассказал о финансировании «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-10T10:27:21+03:00

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Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал о финансировании проекта «Северный поток - 2». Как выяснилось, концерн уже вложил 531 миллион евро в строительство газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря.

«К настоящему моменту мы перевели 531 миллион евро для реализации проекта», - сказал бизнесмен.

Кроме того, предприниматель заверил, что в следующем году его компания продолжил вкладывать деньги в «Северный поток - 2». При этом сумма финансирования будет зависеть «от того, сколько компания Nord Stream 2 (оператор проекта) запросит на 2019 год». «У нас есть рамочный кредитный договор, в рамках которого компания Nord Stream 2 может запрашивать у нас суммы», - уточнил Райнер Зеле РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что все участники проекта «Северный поток - 2» последовательно выполняют свои обязательства: к тому времени европейские партнеры российской энергетической компании фактически оплатили 70% капитальных затрат на газопровод.