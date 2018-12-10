Токийская прокуратура продлила арест экс-главы Nissan Карлоса Гона

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-10T10:10:02+03:00

Бизнесмен останется в тюрьме до конца текущего года

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Прокуратура Токио приняла решение о продление срока пребывания в тюрьме бывшего главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, его подозревают в утаивание части дохода за последние три года. Об этом сообщил телеканал NHK.

По предварительным данным, бизнесмен останется под арестом до конца текущего года. Такое же решение было принято относительно его ближайшего соратника и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли.