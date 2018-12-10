2018-12-10T10:17:35+03:00
Политика

ВКС России получили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У

Аппарат произвел перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования
Сакина НУРИЕВА
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Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева сообщил о передаче ВКС РФ обнавленный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Аппарат поступил в ВКС 6 декабря после прохождения всех необходимых тестовых работ, он совершил успешный перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования.

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