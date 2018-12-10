ВКС России получили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У
Аппарат произвел перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования
Изменить размер текста:
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева сообщил о передаче ВКС РФ обнавленный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
Аппарат поступил в ВКС 6 декабря после прохождения всех необходимых тестовых работ, он совершил успешный перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования.