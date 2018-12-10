ВКС России получили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева сообщил о передаче ВКС РФ обнавленный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
Аппарат поступил в ВКС 6 декабря после прохождения всех необходимых тестовых работ, он совершил успешный перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования.
Обновленная модификация комплекса А-50У оснащен более совершенными характеристиками радиотехнического комплекса, при этом сам радиотехнический комплекс значительно облегчен благодаря переходу на новую элементную базу. Также существенно изменены условия работы членов экипажа самолета.
Модернизация самолетов А-50 в вариант А-50У ведется осуществляет ТАНТК имени Г. М. Бериева совместно с концерном радиостроения "Вега". В настоящее время в комплексе проводятся работы по усовершенствованию очередных авиационных комплексов А-50.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Российские ВКС в 2018 году получат более сотни новых самолетов и вертолетов.