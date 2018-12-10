Курс доллара упал до 66,3 рубля

10 Дек. 10:17 2018-12-10T10:38:50+03:00

А евро, напротив, подорожал на шесть копеек

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 декабря, торги на Московской бирже открылись ростом рубля по отношению к доллару и его падением по отношению к евро.

Так, к 10:00 мск американская валюта подешевела до 66,3 рубля: таким образом, «зеленый» потерял девять копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня. А курс европейской валуты к тому времени поднялся на шесть копеек - до 75,8 рубля.

Между тем стоит отметить, что в начале ноября за один доллар давали 68 рублей, а в сентябре его стоимость вовсе составляла более 70 рублей.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, недавно министерство финансов РФ подготовило прогноз курса рубля до 2035 года. По мнению ведомства, номинально российская национальная валюта постепенно подешевеет до 73,9 рубля за доллар, однако реальный эффективный курс рубля останется относительно стабильным.