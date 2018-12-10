2018-12-10T10:29:37+03:00
Политика

Состав Черноморского флота пополнился малым ракетным кораблем "Орехово-Зуево"

Этот корабль - седьмой по счету ракетный катер проекта 21631
Александр ДЖУМАЕВ
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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Орехово-Зуево" был торжественно принят в состав Черноморского флота ВМФ России. Судно, портом приписки которого является Севастополь, войдет в состав 41-й бригады ракетных кораблей флота.

"Орехово-Зуево" стал седьмым по счету малым ракетным катером проекта 21631 и вторым подобным кораблем, вошедшим в состав Черноморского флота.

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