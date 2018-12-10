Состав Черноморского флота пополнился малым ракетным кораблем "Орехово-Зуево"

10 Дек. 10:29 2018-12-10T10:41:43+03:00

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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Орехово-Зуево" был торжественно принят в состав Черноморского флота ВМФ России. Судно, портом приписки которого является Севастополь, войдет в состав 41-й бригады ракетных кораблей флота.

Государственные испытания судна были завершены в пятницу, а в понедельник на нем был поднят Андреевский флаг, который был освящен в храме Архистратига Михаила. Церемония состоялась у севастопольского причала Минная стенка.

"Орехово-Зуево" стал седьмым по счету малым ракетным катером проекта 21631 и вторым подобным кораблем, вошедшим в состав Черноморского флота. Основное вооружение судна - артиллерийская установка калибром 100 мм и пусковая установка, рассчитанная на 8 крылатых ракет "Калибр-НК". Защиту корабля от угрозы с воздуха обеспечивает 30-миллиметровое автоматическое зенитное орудие, а также пусковые установки для ракет "Игла" и "Верба". Основная задача малых ракетных катеров проекта 21631 - обеспечение охраны морской экономической зоны страны.

Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, "Орехово-Зуево" - не единственный новый корабль, который пополнит флот в этом году. До конца 2018 года планируется провести церемонию поднятия флага на патрульном корабле "Василий Быков", а в следующем году состав Черноморского флота должны пополнить патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также скоростной транспортно-десантный катер нового проекта