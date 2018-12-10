Совет ЕС утвердил введение санкций против девяти организаторов выборов в Донбассе

10 Дек. 11:08 2018-12-10T11:22:31+03:00

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В понедельник, 10 декабря, Евросоюз ввел санкции против девяти физических лиц «за организацию и проведение выборов в Донбассе».

Так, в распространенном заявлении Совета ЕС утверждается, что голосование, прошедшее в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) 11 ноября, было «незаконным». «Совет ЕС утвердил введение ограничений в отношении девяти физлиц за организацию и проведение незаконных выборов в ДНР и ЛНР», - говорится в документе. Также там отмечается, что новые меры вступят в силу после их публикации в официальном журнале Евросоюза.

Что касается тех лиц, кто попал под санкции, то, по данным ТАСС, в основном это представители администраций ДНР и ЛНР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 ноября прошли выборы глав Донецкой и Луганской народных республик, а также депутатов их однопалатных парламентов - Народных советов. Причем в Киеве и ряде стран Запада сразу заявили о том, что не собираются признавать итоги этого голосования. Между тем в Москве заметили, что проведение выборов является необходимой в настоящих условиях мерой, которая к тому же не идет вразрез с минскими соглашениями.