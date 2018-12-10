В Киеве двое смельчаков устроили акцию российско-украинской дружбы
Отношения между Россией и Украиной натянуты, но многие думают, что это больше вопрос политики. Подтверждением тому стала необычная акция, которая прошла на главной улице Киева Крещатике. 9 декабря по ней прогулялись двое смельчаков с флагами двух государств.
Прохожие реагировали на активистов по-разному: одни хвалили парней, а вот другие были готовы броситься в драку.
Бурные эмоции людей пресекли стражи порядка. Патрульные попросили приятелей предоставить личные данные и пообещали передать сведения в СБУ.
«Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города… Одни говорят, что они молодцы, другие — едва сдерживаются чтобы не дать по морде», — сообщил в Facebook паблик «Киев Оперативный».
В соцсети долго обсуждалась провокационное мероприятие, многие волнуются за судьбу парней, не исключено, что им может грозить серьезное наказание, пишет "Ридус".
Отношения между государствами стали портиться в 2014 году, когда Крым по итогам проведенного референдума принял решение присоединиться к территории РФ. Позже было множество разных событий, которые не способствуют улаживанию ситуации мирным путем. Недавно Украина приняла решение о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. В Киеве назвали это «историческим событием».
В Киеве устроили акцию российско-украинской дружбы.