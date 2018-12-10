В Киеве двое смельчаков устроили акцию российско-украинской дружбы

10 Дек. 11:11 2018-12-10T11:11:34+03:00

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Отношения между Россией и Украиной натянуты, но многие думают, что это больше вопрос политики. Подтверждением тому стала необычная акция, которая прошла на главной улице Киева Крещатике. 9 декабря по ней прогулялись двое смельчаков с флагами двух государств.

Прохожие реагировали на активистов по-разному: одни хвалили парней, а вот другие были готовы броситься в драку.

Бурные эмоции людей пресекли стражи порядка. Патрульные попросили приятелей предоставить личные данные и пообещали передать сведения в СБУ.

«Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города… Одни говорят, что они молодцы, другие — едва сдерживаются чтобы не дать по морде», — сообщил в Facebook паблик «Киев Оперативный».

В соцсети долго обсуждалась провокационное мероприятие, многие волнуются за судьбу парней, не исключено, что им может грозить серьезное наказание, пишет "Ридус".

Отношения между государствами стали портиться в 2014 году, когда Крым по итогам проведенного референдума принял решение присоединиться к территории РФ. Позже было множество разных событий, которые не способствуют улаживанию ситуации мирным путем. Недавно Украина приняла решение о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. В Киеве назвали это «историческим событием».