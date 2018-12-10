Теракт на Западном берегу реки Иордан: неизвестные обстреляли людей на остановке, ранены семь израильтян

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-10T11:16:08+03:00

Огонь открыли из проезжавшей мимо машины, среди пострадавших –женщина на 30-й неделе беременности

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Поздним вечером в воскресенье, 9 декабря, неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке возле крупного еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан, в результате пострадали семь израильтян, сообщает The Times of Israel.

Среди пострадавших оказалась 21-летняя женщина на 30 неделе беременности. К счастью, неподалеку находились медики «Скорой». Они услышали стрельбу и примчались на помощь, благодаря чему удалось спасти ребенка. Правда, он появился на свет преждевременно, и младенца поместили в отделение для недоношенных детей в Иерусалимском медицинском центре.

По словам врачей, новорожденный находится в «стабильном» состоянии, а его молодая мама – в очень тяжелом. Отец малыша, который вместе с женой находился на остановке, получил легкие ранения.

Очевидцы произошедшего рассказали, что стреляли из окна белой машины, ненадолго притормозившей на перекрестке. Когда к остановке побежали израильские солдаты, автомобиль скрылся.

Власти Израиля не сомневаются, что за этим преступлением стоит движение ХАМАС. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что он не успокоится, пока нападавшие не будут пойманы и не «заплатят за содеянное». Он записал видеообращение, в котором сказал, что молится за молодую маму и ее младенца, пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

С утра понедельника силы Армии обороны Израиля, пограничной полиции и спецслужб прочесывают палестинские деревни в поисках террористов.