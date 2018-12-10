2018-12-10T11:16:25+03:00
Умные вещи

Составлен рейтинг самых популярных смартфонов 2018 года

Первое место списка досталось китайскому производителю Xiaomi
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты назвали самые популярные смартфоны годаЭксперты назвали самые популярные смартфоны годаФото: EAST NEWS
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IT-эксперты составили рейтинг популярных смартфонов на базе Android. Самым востребованным телефоном 2018 года был признал китайский гаджет Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который набрал 97% голосов. Специалисты отметили хорошее «железо» и прозрачную заднюю панель, которые обеспечили этой модели статус бестселлера.

Второе и третье место поделили Samsung Galaxy S9 и Meizu 16th, которые набрали по 96% голосов. Эксперты не смогли определись, какой смартфон лучше - китайский или корейский.

Далее с показателем 95% в рейтинге оказались сразу три модели: Huawei Mate 10 Pro, чей процессор имеет модуль с нейронным вычислителем, Oppo Find X и Meizu 16th Plus. За ними решено было закрепить четвертое, пятое и шестое места, пишет сайт «Свободная пресса».

На седьмой строчке списка с показателем 94% оказался телефон OnePlus 6. Восьмую строчку эксперты дали смартфону Huawei Mate 10. В на девятой позиции расположился Vivo NEX Ultimate, который оснащен выдвижной фронтальной камерой.

Замыкает десятку самых популярных смартфонов Samsung Galaxy S8+ с рейтинговым показателем 92%, пишет ФАН.

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