2018-12-10T12:16:46+03:00
Общество

В Госдуме предложили изменить порядок общения ребёнка с проживающим отдельно родителем

Инициатива предусматривает не менее трех часов контакта
Сакина НУРИЕВА
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В Госдуме предложили изменить порядок общения ребёнка с проживающим отдельно родителем.В Госдуме предложили изменить порядок общения ребёнка с проживающим отдельно родителем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий поправки к ст. 66 Семейного кодекса России, согласно которым конкретизируются способы, а также минимальное время общения между ребёнком и родителем, который не проживает с ним.

Согласно инициативе, родитель обязан общаться с ребенком не менее трех часов. Депутаты уверены, что защита семейных ценностей, прав детей и родителей является одной из главных задач современного государства.

Законопроект был внесен депутататами Иваном Сухаревым, Александром Курдюмовым, Владимиром Сысоевым и Василиной Кулиевой.

Инициаторы документа убеждены, что при отсутствие долгого общения с родителем (полгода и более) детская психика может пострадать, кроме того, ребенок теряет привязанность, а в некоторых случаях проявлет резко-отрицательное отношение к родителю.

По мнению депутатов, законопроект позволить снизить случаи злоупотребления правом со стороны родителей, проживающих совместно с детьми. С другой стороны, он установит гарантии обеспечения минимального личного общения детей и родителей, проживающих отдельно от детей.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Госдуме рассмотрели, должны ли взрослые дети содержать родителей.

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