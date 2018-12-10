Новым главой ГРУ стал вице-адмирал Игорь Костюков

10 Дек. 11:40 2018-12-10T11:57:36+03:00

Впервые в современной истории на эту должность назначили моряка

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В понедельник, 10 декабря, появилась информация о том, что новым начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ стал вице-адмирал Игорь Костюков. Таким образом, впервые в современной истории российскую военную разведку возглавил моряк.

Как подчеркнул источник в военном ведомстве, после смерти предыдущего главы ГРУ Игоря Коробова его обязанности доверили исполнять именно Костюкову. «Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем стоит отметить, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, предыдущий глава ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 62 года. А вскоре после этого стало известно, что наиболее вероятным кандидатом на должность руководителя военной разведки является вице-адмирал Игорь Костюков.