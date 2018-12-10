В Роструде объяснили, имеют ли право работники требовать премию на Новый год
В Роструде объяснили, в каких случаях работодатель обязан выплачивать премии своим сотрудникам на Новый год.
Поощрительные выплаты возможны в тех случаях, если о них заранее было это оговорено в специальном соглашении, которое заключается между руководителем и работником. А также, когда речь идет о государственных и муниципальных служащих.
При этом специалисты Роструда рассказали, что начисление премии, ее размер и порядок выплаты зависят от руководителя.
При нарушении соглашений начальник может столкнуться с административным наказанием и выплатить штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от должности и организационно-правовой формы организации. Об этом ФАН рассказали в Федеральной службе по труду и занятости РФ.
Также работодатель может лишить сотрудника премии, если он совершил какой-то проступок.
В ведомстве отмечают, что обязательных требований о начислении премии до наступления Нового года нет, так как они могут быть выплачены лишь после оценки деятельности работника.
Напомним, ранее в Минтруда сообщили, что безработица в России достигла исторического минимума.