Утвержден график отключения аналогового телевещания на территории России

10 Дек. 12:09 2018-12-10T12:25:07+03:00

11 февраля, 15 апреля и 3 июня во всех регионах страны вместо аналоговых телеканалов будет начата трансляция информационного сообщения о переходе региона на цифровое телевидение, которое будет передавться в течение недели. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналоговое телевещание будет отключено в течение 2019 года

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Министерство цифорвого развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план отключения аналового вещания общедоступных телерадиоканалов на территории России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, отключение будет проведено в три этапа. 11 февраля, 15 апреля и 3 июня во всех регионах страны вместо аналоговых телеканалов будет начата трансляция информационного сообщения о переходе региона на цифровое телевидение, которое будет передавться в течение недели.

Первыми регионами страны, в которых будет осуществлен окончательный переход на цифровое вещание, станут Магаданская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская, Тульская и Рязанская области, а также Чеченская Республика. 15 апреля на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов, включая Москву и Подмосковье, а 3 июня переход состоится в оставшихся регионах страны.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в рамках осуществления федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Владельцам старых телевизоров, выпущенных до 2012 года, необходимо приобрести приставки DVB T2. а пользователям более новых приемников рекомендуется проверить их на поддержку нового стандарта.

По данным Минкомсвязи, сеть цифрового телевещания охватывает не менее 98,4% населения нашей страны. Запуск данной сети даст возможность россиянам смотреть телеканалы с более высоким качеством изображения, сопоставимым с тем, что ранее предлагалось лишь в платных пакетах.