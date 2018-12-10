Глава РФПИ: решение ОПЕК+ сохранит стабильность мировых рынков

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-10T12:15:44+03:00

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался по поводу соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По его мнению, решение снизить добычу черного золота сохранит стабильность на мировых рынках.

«РФПИ приветствует решение нефтедобывающих стран сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день с января 2019 года и считает, что это решение сохранит стабильность на мировых рынках и положительно отразится на темпах роста мировой экономики», - приводит слова Дмитриева ТАСС.

При этом эксперт заметил, что предыдущее соглашение в формате ОПЕК+ уже принесло бюджету нашей страны дополнительно шесть триллионов рублей и позволило увеличить прибыль российских нефтяных компаний.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, переговоры о судьбе нефтяного рынка проходили в Вене 5-7 декабря. В результате странам ОПЕК+ удалось достичь соглашения: они договорились сократить добычу нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки.