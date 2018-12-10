2018-12-10T12:15:44+03:00
Экономика

Глава РФПИ: решение ОПЕК+ сохранит стабильность мировых рынков

Директор Российского фонда прямых инвестиций высказался о соглашении по сокращению добычи нефти
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССГлава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался по поводу соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По его мнению, решение снизить добычу черного золота сохранит стабильность на мировых рынках.

«РФПИ приветствует решение нефтедобывающих стран сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день с января 2019 года и считает, что это решение сохранит стабильность на мировых рынках и положительно отразится на темпах роста мировой экономики», - приводит слова Дмитриева ТАСС.

При этом эксперт заметил, что предыдущее соглашение в формате ОПЕК+ уже принесло бюджету нашей страны дополнительно шесть триллионов рублей и позволило увеличить прибыль российских нефтяных компаний.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, переговоры о судьбе нефтяного рынка проходили в Вене 5-7 декабря. В результате странам ОПЕК+ удалось достичь соглашения: они договорились сократить добычу нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве после звонка о бомбе эвакуируют институт Склифосовского
Интерпол по запросу России объявил гражданина Украины в розыск по подозрению в подготовке теракта в Сочи
Президента Молдавии Игоря Додона отстранили от исполнения обязанностей
Защита Мамаева обжаловала продление ареста
Донецкому митрополиту не дали пересечь линию разграничения в Донбассе
По итогам парламентских выборов в Армении в Национальное собрание прошли три партии
Песков назвал клеветой заявления о возможной причастности России к протестам во Франции
В России начались Google-чтения «От мала до велика»: видеотрансляция
Песков прокомментировал сообщения о новом главе ГРУ
Памфилова поддержала инициативу проведения школьных выборов
В Роструде объяснили, имеют ли право работники требовать премию на Новый год
Утвержден график отключения аналогового телевещания на территории России
На МКС доставили рождественские подарки
В новую рабочую неделю выпадет треть месячной нормы осадков
Новым главой ГРУ стал вице-адмирал Игорь Костюков
В Латвии начала работу первая в истории страны русская онлайн-школа
Российским туристам, застрявшим на острове Хайнань, предложили самим купить билеты
В Госдуме предложили изменить порядок общения ребёнка с проживающим отдельно родителем