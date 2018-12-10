2018-12-10T13:18:38+03:00
Политика

Песков прокомментировал сообщения о новом главе ГРУ

Ранее появилась информация о том, что военную разведку возглавил вице-адмирал Игорь Костюков
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившиеся в СМИ сообщения о новом начальнике Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России.

Так, представитель Кремля не смог подтвердить эту информацию, так как «пока не видел» указа о назначении вице-адмирала Игоря Костюкова на должность главы военной разведки. «Я такого указа пока не видел, поэтому я не могу подтвердить», - сказал Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 10 декабря, источник в военном ведомстве заявил журналистам о том, что впервые в современной истории российскую военную разведку возглавил моряк - вице-адмирал Игорь Костюков. Стоит отметить, что после смерти предыдущего главы ГРУ Игоря Коробова именно Костюкову доверили исполнять его обязанности.

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