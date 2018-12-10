В России начались Google-чтения «От мала до велика»: видеотрансляция

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-10T12:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Четвертые чтения «От мала до велика», организованные Google при поддержке киностудии «Союзмультфильм» и оператора сотовой связи «Билайн», пройдут 10 декабря 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, и Владивостоке. Мероприятие, которое продлится примерно 8 часов, началось в 12:00 по московскому времени.

По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, чтения «позволит тысячам зрителей вновь познакомиться с великими шедеврами анимации из коллекции “Союзмультфильма”, а художникам — освоить технологии 3D рисования, которые также могут стать основой анимации будущего». Она отметила, что современные технологии дают «все больше возможностей для творчества и нового прочтения шедевров прошлых лет».

В эфире Google-чтения От мала до велика .Добро пожаловать в новые Google-чтения От мала до велика . Сегодня мы всей страной читаем любимые сказки в прямом эфире вместе с актерами, блогерами и другими талантливыми людьми. Присоединяйтесь! Трансляция проходит при поддержке главного партнёра проекта Союзмультфильм. В прямом эфире художники киностудии создают сказочные иллюстрации с помощью Google Tilt Brush.

В ходе чтений впервые используется технология 3D-рисования Google Tilt Brush. Ее использование позволило воссоздать знакомые с детства образы из русских сказок в новом формате. Над образами работали художники «Союзмультфильма» во главе с Юрием Прониным; они же будут рисовать в прямом эфире.

В чтениях примут участие около 300 чтецов. В их число вошли такие известные личности, как Эвелина Хромченко, Дмитрий Песков, Леонид Парфенов, Влдаимир Мединский и Михаил Швыдкой, а с речью открытия выступил Юрий Стоянов. Среди участников чтений есть и простые пользователи сети, отбором заявок которых занималось жюри во главе с режиссером Наталией Анастасьевой. Чтецом стала и корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова.

В список сказок, которые прочтут чтецы, вошли как известные произведения, такие как «Теремок», «Мойдодыр» и «Ежик в тумане», так и авторские работы.

Технологическим партнером чтений стала компания «Билайн». «Мы провели большую работу, чтобы максимальное количество пользователей смогли смотреть трансляцию. Специально для проекта все площадки чтений были объединены в единую Ethernet-сеть с использованием волоконно-оптических линий связи и обеспечены полноценным резервированием магистральных междугородних каналов, а также участков последней мили», - заявила представитель компании Ирина Лебедева. Она также отметила, что впервые проект стал доступным для глухих и слабослышащих — на протяжении всей трансляции будут работать сурдопереводчики.

Отметим, что ИД "Комсомольская правда" выступает информационным партнером мероприятия.