Песков назвал клеветой заявления о возможной причастности России к протестам во Франции

10 Дек. 12:56 2018-12-10T13:09:29+03:00

Как заметил представитель Кремля, все происходящее в Пятой республике является исключительно ее внутренним делом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможной причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции. Так, он назвал все подобные утверждения «ничем иным как клеветой».

«Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным как клеветой», - сказал представитель Кремля, подчеркнув при этом, что Москва считает все происходящее в Пятой республике исключительно ее внутренним делом.

Также Песков заверил, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела каких-либо стран. Как отметил пресс-секретарь, РФ с уважением относится к суверенитету Франции и придает очень большое значение развитию отношений с Парижем.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции « желтых жилетов» - французов, выступающих против повышения налогов и цен на бензин, - начались в Пятой республике еще 17 ноября. Причем эти акции с самого начала сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

А накануне Киев выступил с очередными абсурдными обвинениями в адрес Москвы: украинская спецслужба обвинила российских коллег в якобы организации протестов во Франции и, как обычно, не предоставила никаких доказательств.