По итогам парламентских выборов в Армении в Национальное собрание прошли три партии

10 Дек. 12:58 2018-12-10T13:06:22+03:00

По итогам подсчета голосов на выборах с огромным отрывом победил блок "Мой шаг", организованный сторонниками исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна. Фото: REUTERS

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Центральная избирательная комиссия Армении подвела итоги выборов в Национальное собрание (парламент) страны. После окончания подсчета голосов члены комиссии во главе с ее председателем Тиграном Мукучяном подписали соответствующий протокол.

По итогам подсчета голосов на выборах с огромным отрывом победил блок "Мой шаг", организованный сторонниками исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна. За данное объединение отдали свои голоса 70,44% избирателей. В парламент также прошли партии "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения", за которые отдали свои голоса 8,27% и 6,37% избирателей соответственно.

Таким образом, 5% барьер, необходимый для попадания в парламент страны, смогли преодолеть только три партии. Стоит отметить, что Республиканская партия Армении, которая ранее была правящей, набрала 4,7% голосов и не смогла попасть в парламент.