2018-12-10T13:28:07+03:00
Политика

Донецкому митрополиту не дали пересечь линию разграничения в Донбассе

Сотрудники СБУ не пропустили митрополита Иллариона через линию разграничения без объяснения причин
Александр ДЖУМАЕВ
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Пропускной режим на территории Донбасса был введен Киевом в 2015 году.Пропускной режим на территории Донбасса был введен Киевом в 2015 году.Фото: REUTERS
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не дали митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону въехать на территорию Донбасса, контролируемую Киевом. Под этом сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви.

Митрополит направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, расположенный в селе Никольское Донецкой области. Сообщается, что причиной отказа стало "особое распоряжение из Киева".

"Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения — так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ — было аннулировано", - приводит РИА Новости слова представителя УПЦ. В информационно-просветительском отделе церкви подчеркнули, что такие действия свидетельствуют о "нежелании определенных сил установить мир", поскольку УПЦ является "единственным связующим звеном, обладающим авторитетом по обе стороны линии разграничения".

Пропускной режим на территории Донбасса был введен Киевом в 2015 году. Пересечение линии разграничения между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками и Украиной возможно лишь через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ ранее отмечали, что введение пропускного режима отрицательно влияет на гуманитарную обстановку в регионе.

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