Донецкому митрополиту не дали пересечь линию разграничения в Донбассе
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не дали митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону въехать на территорию Донбасса, контролируемую Киевом. Под этом сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви.
Митрополит направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, расположенный в селе Никольское Донецкой области. Сообщается, что причиной отказа стало "особое распоряжение из Киева".
"Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения — так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ — было аннулировано", - приводит РИА Новости слова представителя УПЦ. В информационно-просветительском отделе церкви подчеркнули, что такие действия свидетельствуют о "нежелании определенных сил установить мир", поскольку УПЦ является "единственным связующим звеном, обладающим авторитетом по обе стороны линии разграничения".
Пропускной режим на территории Донбасса был введен Киевом в 2015 году. Пересечение линии разграничения между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками и Украиной возможно лишь через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ ранее отмечали, что введение пропускного режима отрицательно влияет на гуманитарную обстановку в регионе.