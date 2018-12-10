Защита Мамаева обжаловала продление ареста

10 Дек. 13:28 2018-12-10T14:08:57+03:00

Ранее Тверской суд Москвы оставил футболиста под стражей до 8 февраля 2019 года

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В понедельник, 10 декабря, адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы игрока футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, ставшего фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, объявил о том, что обжаловал решение Тверского суда Москвы о продлении срока ареста его подзащитному.

«Сегодня обжаловали продление ареста Мамаеву, дату (рассмотрения) пока не назначили», - сказал юрист ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 декабря Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Кокорина, Кириллу, и другу детства Мамаева Александру Потасовицкому. Таким образом, обвиняемых оставили в СИЗО до 8 февраля, то есть Новый год им всем придется отмечать в «Бутырке».