Защита Мамаева обжаловала продление ареста
В понедельник, 10 декабря, адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы игрока футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, ставшего фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, объявил о том, что обжаловал решение Тверского суда Москвы о продлении срока ареста его подзащитному.
«Сегодня обжаловали продление ареста Мамаеву, дату (рассмотрения) пока не назначили», - сказал юрист ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 декабря Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Кокорина, Кириллу, и другу детства Мамаева Александру Потасовицкому. Таким образом, обвиняемых оставили в СИЗО до 8 февраля, то есть Новый год им всем придется отмечать в «Бутырке».