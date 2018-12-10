Защита Мамаева обжаловала продление ареста

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-10T13:32:41+03:00

Ранее Тверской суд Москвы оставил футболиста под стражей до 8 февраля 2019 года

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В понедельник, 10 декабря, адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ставшего фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, объявил о том, что обжаловал решение Тверского суда Москвы о продлении срока ареста его подзащитного.

«Сегодня обжаловали продление ареста Мамаеву, дату (рассмотрения) пока не назначили», - сказал юрист ТАСС.