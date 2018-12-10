Президента Молдавии Игоря Додона отстранили от исполнения обязанностей

10 Дек. 13:39 2018-12-10T14:00:03+03:00

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В понедельник, 10 декабря, Конституционный суд (КС) Молдавии в пятый раз отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей. Такое решение было принято в связи с тем, что ранее глава государства отказался одобрить ряд законов, утвержденных парламентом.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать (одобрить) законы, утвержденные парламентом», - заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Таким образом, теперь подписать вызвавшие спор документы сможет спикер молдавского парламента, который в связи с отстранением Додона от власти временно будет исполнять его обязанности. Как уточняет «"Комсомольская правда" - Молдова», речь идет о проекте передачи посольству США участка, на котором раньше находился Республиканский стадион, о праздновании 9 мая Дня Европы, о внесении поправок в Кодекс о теле- и радиовещании, а также закон о создании Генерального инспектората карабинеров.

Кстати, отметим, это уже далеко не первое отстранение Игоря Додона от власти. Например, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре этого года его отстранили от должности за отказ назначить новых министров в правительство Молдавии.