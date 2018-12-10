Интерпол по запросу России объявил гражданина Украины в розыск по подозрению в подготовке теракта в Сочи

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-10T13:51:20+03:00

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Интерпол по запросу России объявил гражданина Украины Стефана Капиноса в международный розыск по подозрению в подготовке теракта в Сочи. Сообщение о розыске появилось на сайте международной организации.

Известно, что 20-летний Капинос является гражданином Украины, родился он в городе Ялта. На сайте Интерпола также размещено фото преступника.

Кроме того, Капинос является членом запрещенной в России организации УНА-УНСО. Он инструктировал задержанного в РФ гражданина Украины Павла Гриба, который, как установило следствие, с 27 марта по 15 мая 2017 года, будучи на украинской территории, через интернет призывал школьницу из Сочи произвести взрыв на выпускном вечере 30 июня, а после этого посоветовал ей покинуть территорию РФ.

Впоследствии Гриба арестовали, он содержался в СИЗО в Краснодарском крае. В настоящее время он находится в Ростовской области. Его арест продлен до 24 апреля 2019 года.