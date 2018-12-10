В Москве после звонка о бомбе эвакуируют институт Склифосовского
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве днем позвонил неизвестный, сказал, что в здании бомба. Сейчас в институте началась эвакуация людей. Об этом "Комсомольской правде" подтвердили в медицинском учреждении.
- Сегодня мы не работаем. Завтра позвоните. Наверное, завтра откроемся, - сказали в Склифе.
- То есть сегодня проведать пациентов нельзя? - уточняю.
- Не получится. Кто-то позвонил. Якобы какая-то опасность. Нам сказали, что эвакуация. Здание большое, пока все проверят. Скорее всего закончат проверку ночью. Поэтому сегодня точно работать не будем.
Будут ли эвакуировать пациентов - пока в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского не знают.
- У нас пока информации об эвакуации и ее причинах нет, - сказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.
- Пожара по адресу Большая Сухаревская площадь нет. Наши сотрудники туда не выезжали, - сказали в ГУ МЧС по Москве.
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского также сказали, что эвакуация здания не связана с возгоранием.
По некоторым данным, анонимного телефонного "террориста" уже вычислили. Есть подозрения, что это один из пациентов.