В Москве после звонка о бомбе эвакуируют институт Склифосовского

10 Дек. 14:00 2018-12-10T14:00:23+03:00

Будут ли эвакуировать пациентов - пока в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского не знают Фото: Евгения ГУСЕВА

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В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве днем позвонил неизвестный, сказал, что в здании бомба. Сейчас в институте началась эвакуация людей. Об этом "Комсомольской правде" подтвердили в медицинском учреждении.

- Сегодня мы не работаем. Завтра позвоните. Наверное, завтра откроемся, - сказали в Склифе.

- То есть сегодня проведать пациентов нельзя? - уточняю.

- Не получится. Кто-то позвонил. Якобы какая-то опасность. Нам сказали, что эвакуация. Здание большое, пока все проверят. Скорее всего закончат проверку ночью. Поэтому сегодня точно работать не будем.

Будут ли эвакуировать пациентов - пока в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского не знают.

- У нас пока информации об эвакуации и ее причинах нет, - сказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

- Пожара по адресу Большая Сухаревская площадь нет. Наши сотрудники туда не выезжали, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского также сказали, что эвакуация здания не связана с возгоранием.

По некоторым данным, анонимного телефонного "террориста" уже вычислили. Есть подозрения, что это один из пациентов.