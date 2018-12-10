Аэропорт Домодедово приобрел боевую машину на случай внештатных ситуаций

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-10T15:23:36+03:00

Покупка бронированного ремонтно-эвакуационного автомобиля была совершена для эвакуации самолетов

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Московский аэропорт Домодедово приобрел у корпорации «Уралвагонзавод» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ). Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

«Домодедово первым из российских аэропортов приобрел БРЭМ», - указали в корпорации. По словам ее представителей, перед доставкой в аэропорт машину демилитаризовали – сняли пулемет и другое оборудование.

Известно, что автомобиль будет выполнять перемещение самолетов в случае нештатных ситуаций. В дальнейшем такой техникой планируют обеспечить все аэропорты России.

«Сотрудничество с аэропортом Домодедово демонстрирует, что у военных разработок есть большой потенциал гражданского применения», - отмечает индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. Он указал, что БРЭМ способен эвакуировать и буксировать самолеты любого типа.

Известно, что закупка БРЭМ-1 – это часть проекта по технологическому переоснащению аэродромной службы. Использование таких машин повысит скорость и эффективность выкатки самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы.