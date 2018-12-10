Всероссийский Дед Мороз пожелал уверенности Владимиру Путину

10 Дек. 14:57 2018-12-10T18:08:01+03:00

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Всероссийский Дед Мороз пожелал Владимиру Путину много уверенности в Новом году. Сказочный персонаж считает, что именно это качество поможет президенту управлять такой большой и многогранной страной.

«Желаю уверенности. Потому что наша страна очень сложный объект управления. Нас много, у нас самая большая страна в мире. И в чем прелесть - мы все разные. Разные национальности, религия, культура, традиции. Но мы вместе», - передает слова Мороза РИА Новости.

По словам Деда, фантастический успех и ценность нашей страны состоит в единстве, которого нет у Евросоюза. Дедушка Мороз признался, что во всех регионах страны чувствует себя своим.

«Ездил в Чечню, к Рамзану Кадырову, у них другая культура, но они россияне и тоже готовы за Россию бороться. Это великое чудо, которое нам дано, поэтому надо и президента поддержать», - отметил Мороз.