Правительство установило цены на непищевую спиртосодержащую продукцию

10 Дек. 15:22 2018-12-10T15:38:22+03:00

Отныне подобные товары должные стоить не меньше, чем соответствующие алкогольные пищевые продукты Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Отныне цена подобной продукции должна быть не меньше цены соответствующих продуктов, годных к употреблению в пищу

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал закон, регламентирующий образование цен на спиртосодержащую продукцию, не пригодную к употреблению в пищу. Отныне подобные товары должные стоить не меньше, чем соответствующие алкогольные пищевые продукты.

"Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений. Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой продукции по цене ниже цены, установленной на соответствующую алкогольную продукцию", - цитирует ТАСС слова преьмера. Медведев также подчеркнул, что данная мера "выбивает экономическую основу" из подобного бизнеса.

В документе также содержится запрет на продажу непищевых продуктов с содержанием спирта в организациях общественного питания. "Надеюсь, что это поможет снизить число отравлений от подобного рода спиртосодержащих жидкостей", - заключил Медведев.