Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора
Авиакомпания «ИрАэро» готовит самолеты к посадке пассажиров в аэропорту Хайкоу
Изменить размер текста:
Перевозчик «ИрАэро» приступил к вывозу россиян, которые задержались в Китае из-за долгов туристической компании «Жемчужная река». В аэропорту города Хайкоу создается антикризисный штаб.
По словам генерального директора авиакомпании Сергея Крупнова, первый рейс полетит в Казань. На данный момент в Китае находятся около 1,5 тысяч российских туристов.