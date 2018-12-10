Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора

10 Дек. 17:12 2018-12-10T21:27:14+03:00

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Перевозчик «ИрАэро» приступил к вывозу россиян, которые задержались в Китае из-за долгов туристической компании «Жемчужная река». В аэропорту города Хайкоу создается антикризисный штаб.

«Готовим вылет самолета и начинаем вывоз туристов. Первый [борт] в Казань летит. Планируем, что сейчас будем готовить самолет. Также создаем антикризисный штаб вылета туристов из Китая, понимая, что «Жемчужная река» за это не заплатит», - рассказал ТАСС генеральный директор авиакомпании Сергей Крупнов.

По его словам, первый рейс полетит в Казань. На данный момент в Китае находятся около 1,5 тысяч российских туристов, ожидающих отправки домой.

Крупнов уточнил, что на данный момент «Жемчужная река» подтвердила имеющуюся задолженность. Однако платить за выполнение рейсов отказалась.

Напомним, что ранее авиакомпания «ИрАэро» прекратила осуществление полетов из китайских городов Санью и Хайкоу из-за долгов туроператора в размере $2,3 млн. Ростуризм уже заявил о проведении совещания по данному вопросу.