Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора

СЕГОДНЯ 17:12 2018-12-10T17:12:49+03:00

Авиакомпания «ИрАэро» готовит самолеты к посадке пассажиров в аэропорту Хайкоу

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Перевозчик «ИрАэро» приступил к вывозу россиян, которые задержались в Китае из-за долгов туристической компании «Жемчужная река». В аэропорту города Хайкоу создается антикризисный штаб.

По словам генерального директора авиакомпании Сергея Крупнова, первый рейс полетит в Казань. На данный момент в Китае находятся около 1,5 тысяч российских туристов.