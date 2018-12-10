Около 40% коньяка, продаваемого в России - фальсификат, считает эксперт

10 Дек. 17:50 2018-12-10T17:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Примерно 40% коньяка на российском рынке относится к так называемому легальному фальсификату. Об этом сообщил глава Союзконьякак Василий Гончаров в ходе заседания экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Гончаров отметил, что фальсификатом в данном случае является легально выпущенная продукция, с которой были оплачены все налоги и которая была внесена во все необходимые перечни. Несмотря на это, подобные напитки нельзя называть коньяком. "Это может быть все, что угодно: коньячный напиток, горькая настойка со вкусом коньяка, но не коньяк", - приводит ТАСС слова Гончарова. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент не существует абсолютно точного метода для определения подлинности коньяка.

По мнению Гончарова, решением проблемы может стать повышение минимальной цены на коньяк. Так, производители коньяка предложили повысить розничную цену 500 мл напитка с 371 до 493 рублей, а оптовая цена того же объема коньяка должна вырасти с 323 до 396 рублей. Специалисты Минфина, в свою очередь, предложили поднять оптовую цену до 338 рублей, а цену коньяка от производителя - до 335 рублей.

Минфин устанавливает минимальные цены на алкогольные напитки с 2009 года в рамказ борьбы с теневым производством. В настоящий момент эксперты ведомства рассматривают введение минимальной цены на различные сорта вин.