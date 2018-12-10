Осужденный Улюкаев оплатил штраф в размере 130 млн рублей

10 Дек. 18:01 2018-12-10T22:00:54+03:00

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Экс-глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев оплатил штраф в размере 130 млн рублей, который ему назначил Замоскворецкий суд. Об этом рассказала адвокат осужденного Лариса Каштанова.

«Сбербанк перечислил деньги приставам, там вся необходимая сумма», - указала Каштанова.

Поступление средств на счет Федеральной службы судебных приставов также подтвердила представитель ведомства Татьяна Чулукова.

«Судебным приставом-исполнителем специализированного межрайонного отдела по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий УФССП России по Москве взыскан уголовный штраф коррупционной направленности в размере более 130 млн рублей, назначенный Улюкаеву Замоскворецким судом Москвы», - приводит ТАСС слова Чулуковой.

Напомним, что 15 декабря 2017 года Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Бывший министр был признан виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн.

Долгое время взыскать штраф не было возможности из-за блокировки счетов Улюкаева в интересах следствия. Только в октябре 2018 года ФССП удалось добиться снятия ареста с имущества бывшего чиновника.