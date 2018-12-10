ДНР сообщает о подготовке масштабного наступления со стороны Киева
Вооруженные силы Украины планируют захват на Донбассе на 14 декабря
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Украинские военные готовят масштабное наступление на Донбассе. К месту проведения боевых действий стягиваются силовики и тяжелая техника. Об этом сообщил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, украинское командованием намерено перейти к наступлению утром 14 декабря вблизи населенного пункта Гранитное-Широкино.