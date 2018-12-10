ДНР сообщает о подготовке масштабного наступления со стороны Киева

10 Дек. 18:25 2018-12-10T22:27:52+03:00

Вооруженные силы Украины планируют захват на Донбассе на 14 декабря

Изменить размер текста: A A

Украинские военные готовят масштабное наступление на Донбассе. К месту проведения боевых действий стягиваются силовики и тяжелая техника. Об этом сообщил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению на мариупольском направлении», - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По словам Басурина, утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения должны перейти в наступление с рубежа населенного пункта Гранитное – Широкино в сторону Клинкино. Выйти к границе ДНР военные намерены 15 декабря в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Разведка ДНР указывает, что Украина хочет совершить захват территории Новоазовского и Тельмановского районов республики. Численность военной группировки составит 12 тысяч человек. К зоне эскалации стянут больше полусотни танков, 180 орудий и минометов.

По данным народной полиции, также в планах подрыв хранилища с химикатами на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе.

«В дальнейшем ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на ДНР. Призываю наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на военные приготовления ВСУ и остановить агрессию», - указал Басурин.