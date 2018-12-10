Путин стал кандидатом на звание «Человек года» по версии Time
Российский лидер Владимир Путин вошел в число претендентов на звание «Человек года» по версии американского журнала Time. Об этом сообщается на официальном сайте редакции.
Отмечается, что российский лидер в 2018 году одержал безоговорочную победу на выборах президента.
В список также вошли президент США Дональд Трамп, убитый саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, супруга принца Гарри Меган Маркл и другие личности, которые оказали влияние на общество в 2018 году. Указано, что американский президент столкнулся с серьезными трудностями из-за расследования вмешательства России в выборы президента.
Стоит сказать, что претендентами также стали иммигранты, который пытались прорваться в США на границе с Мексикой.
Напомним, что ежегодно в конце года редакция Time выбирает «Человека года». Его фотографию размещают на обложке журнала. В 2007 году президент России уже становился обладателем данного звания.