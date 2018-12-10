Путин стал кандидатом на звание «Человек года» по версии Time

10 Дек. 18:28 2018-12-10T22:18:13+03:00

Путин снова может стать "Человеком года" Time Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России уже появлялся на обложке американского издания в 2007 году

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Российский лидер Владимир Путин вошел в число претендентов на звание «Человек года» по версии американского журнала Time. Об этом сообщается на официальном сайте редакции.

Отмечается, что российский лидер в 2018 году одержал безоговорочную победу на выборах президента.

В список также вошли президент США Дональд Трамп, убитый саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, супруга принца Гарри Меган Маркл и другие личности, которые оказали влияние на общество в 2018 году. Указано, что американский президент столкнулся с серьезными трудностями из-за расследования вмешательства России в выборы президента.

Стоит сказать, что претендентами также стали иммигранты, который пытались прорваться в США на границе с Мексикой.

Напомним, что ежегодно в конце года редакция Time выбирает «Человека года». Его фотографию размещают на обложке журнала. В 2007 году президент России уже становился обладателем данного звания.