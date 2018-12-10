Путин стал кандидатом на звание «Человек года» по версии Time

СЕГОДНЯ 18:28 2018-12-10T18:28:18+03:00

Президент России уже появлялся на обложке американского издания в 2007 году

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Российский лидер Владимир Путин вошел в число претендентов на звание «Человек года» по версии американского журнала Time. Об этом сообщается на официальном сайте редакции.

В список также вошли президент США Дональд Трамп, убитый саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, супруга принца Гарри Меган Маркл и другие личности, которые оказали влияние на общество в 2018 году.