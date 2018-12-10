Лавров заявил о притеснении русскоязычного населения за рубежом

10 Дек. 18:51 2018-12-10T22:35:20+03:00

Глава МИД России назвал беспределом ситуацию на Украине и в странах Евросоюза

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Москва обеспокоена притеснением на Западе русскоязычного населения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Фонда поддержки и защиты прав соответственного, проживающих за рубежом.

«Хочу обратить внимание на продолжающийся беспредел в Евросоюзе, который как раз сегодня проводит трапезу с украинским министром иностранных дел, в ходе которой, как заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, обсудят, какую еще помощь - цитирую - Украине еще необходимо оказать», - приводит ТАСС слова Лаврова.

По его словам, на Украине и в странах Запада на русскоговорящих граждан и активистов оказывается давление. Журналисты и правозащитники сталкиваются с ограничениями. Идет дискриминация российских СМИ.

«Идет наступление на русский язык и образование на нем. Молодых соотечественников пытаются оторвать от исторической родины, заставить забыть о своей культурной и языковой идентичности», - указал глава МИД России.

Сергей Лавров считает, что на Западе продолжают придерживаться двойных стандартов в области прав человека и закрывать глаза на неугодные нарушения.