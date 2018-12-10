2018-12-10T18:51:32+03:00
Политика

Лавров заявил о притеснении русскоязычного населения за рубежом

Глава МИД России назвал беспределом ситуацию на Украине и в странах Евросоюза
Алена Басавина
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Москва обеспокоена притеснением на Западе русскоязычного населения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

По его словам, на Украине и странах Евросоюза продолжается беспредел. Давление оказывают не только на обычных граждан, но и активистов, журналистов. Наблюдается дискриминация в отношении российских СМИ.

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