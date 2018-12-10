Песков прокомментировал непродление Украинской договора о дружбе с Россией
Кремль сожалеет, что Украина не стала продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно одно - вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», - передает ТАСС слова Пескова.
Официальный представитель Кремля считает, подобные решения властей являются проявлением неуважения к своему собственному народу.
«Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения», - указал Песков.
Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Решение одобрила Верховная рада.