Песков прокомментировал непродление Украинской договора о дружбе с Россией

СЕГОДНЯ 21:36 2018-12-10T21:37:31+03:00

По словам официального представителя Кремля, такое решение Киева вызывает только сожаление

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Кремль сожалеет, что Украина не стала продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля считает, что вряд ли такой шаг был сделан в интересах украинцев. Подобные решения властей являются проявлением неуважения к своему собственному народу.