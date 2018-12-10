Песков прокомментировал непродление Украинской договора о дружбе с Россией
По словам официального представителя Кремля, такое решение Киева вызывает только сожаление
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Кремль сожалеет, что Украина не стала продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля считает, что вряд ли такой шаг был сделан в интересах украинцев. Подобные решения властей являются проявлением неуважения к своему собственному народу.