2018-12-10T23:34:47+03:00
Политика

Песков прокомментировал непродление Украинской договора о дружбе с Россией

По словам официального представителя Кремля, такое решение Киева вызывает только сожаление
Алена Басавина
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Кремль сожалеет о решении УкраиныКремль сожалеет о решении УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кремль сожалеет, что Украина не стала продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно одно - вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», - передает ТАСС слова Пескова.

Официальный представитель Кремля считает, подобные решения властей являются проявлением неуважения к своему собственному народу.

«Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения», - указал Песков.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Решение одобрила Верховная рада.

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