Климкин: ЕС намерены ввести новые санкции против России
Украина попросила Евросоюз о введении новых санкций против России. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
По его словам, Киев предложил разные пакеты ограничительных мер, начиная от персональных и заканчивая санкциями против российских портов. Он указал, что Украина попросила создать мониторинговую комиссию в Керченском проливе.
«Я попросил способствовать обеспечению свободы навигации в Керченском проливе. Нам необходим международный механизм, например, мониторинговая миссия», - приводит ТАСС слова украинского министра.
Политик уверен, что Европейский союз такую инициативу рассмотрит. Однако для начала потребуются дискуссии с российской стороной.