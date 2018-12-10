Климкин: ЕС намерены ввести новые санкции против России

10 Дек. 21:52 2018-12-10T23:40:40+03:00

Климкин попросил ЕС о новых санкциях для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины сообщает, что в Брюсселе рассматривают вопрос о введении новых ограничительных мер

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Украина попросила Евросоюз о введении новых санкций против России. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, Киев предложил разные пакеты ограничительных мер, начиная от персональных и заканчивая санкциями против российских портов. Он указал, что Украина попросила создать мониторинговую комиссию в Керченском проливе.

«Я попросил способствовать обеспечению свободы навигации в Керченском проливе. Нам необходим международный механизм, например, мониторинговая миссия», - приводит ТАСС слова украинского министра.

Политик уверен, что Европейский союз такую инициативу рассмотрит. Однако для начала потребуются дискуссии с российской стороной.