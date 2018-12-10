Под санкции США попали три высокопоставленных чиновника КНДР
Ограничительные меры в отношении госслужащих ввели из-за нарушения прав человека
Изменить размер текста:
Минфин США внес в санкционный список трех высокопоставленных чиновников КНДР. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
По действия ограничительных мер попали вице-маршал Корейской Народной армии Чхве Рён Хэ, министр госбезопасности Чен Кён Тхэк и директор департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо. Причиной такого решения со стороны США стало нарушение прав человека и системная цензура.