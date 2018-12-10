Под санкции США попали три высокопоставленных чиновника КНДР

10 Дек. 22:10 2018-12-10T23:48:01+03:00

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Минфин США внес в санкционный список трех высокопоставленных чиновников КНДР. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

По действия ограничительных мер попали вице-маршал Корейской Народной армии руководитель Политического Главного управления КНА, член президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, член Национального совета обороны Чхве Рён Хэ.

Также под санкции попали министр госбезопасности Чен Кён Тхэк и директор департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо.

Указано, что причиной такого решения со стороны США стало нарушение прав человека и системная цензура.

«Санкции демонстрируют поддержку свободы слова и нашу позицию против системной цензуры и нарушения прав человека», - заявил министр финансов Стивен Мнучин.