Макрон объявил о введении во Франции чрезвычайного положения

10 Дек. 23:16 2018-12-10T23:47:10+03:00

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Во Франции введено чрезвычайное экономическое и социальное положение. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в телеобращении.

Глава государства отметил, что решение принято на фоне протестов “желтых жилетов”, которых он осудил за проявленное в ходе манифестаций насилие, “которому нет оправдания”. Он подчеркнул, что многие французы могут разделять взляды митингующих, но на самом деле конфликт возник не из-за налогов, а по глобальным причинам.

"Мы все видели игры оппортунистов, которые пытались воспользоваться искренним гневом…, мы видели политиков, чьи проекты заключаются в том, чтобы пошатнуть республику и устроить анархию", - сказал Макрон.

При этом он признал, что негодование участников протестов - справедливо, и каждый гражданин Франции имеет полное право выражать свое мнение, не боясь несогласия других. Президент Пятой республики призвал правительство и парламент сделать все необходимое, чтобы в стране уже с начала следующего года можно было “жить достойно”, “благодаря своей работе”, передает РИА Новости.

"Минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 100 евро в месяц с 2019 года", — добавил французский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы требуют отставки президента Эммануэля Макрона, устраивают погромы и поджигают машины, блокируют дороги. Полиции приходится применять слезоточивый газ и водометы.В результате столкновений есть погибшие и раненые.