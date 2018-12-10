США назвали проект “Северный поток-2” политическим инструментом России

10 Дек. 23:29 2018-12-11T00:45:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия использует проект “Северный поток-2” в качестве политического инструмента, чтобы отрезать Украину от Европы. Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

По его словам, целью строительства трубопроводов "Северный поток - 2" и расширенного "Турецкого потока" является усиление зависимости Европы от российских энергоресурсов, а не укрепление безопасности.

“Российское государство использует энергетику, чтобы принудительным образом достигать политических целей. Посредством проекта "Северный поток - 2" Россия добивается укрепления своих рычагов влияния на Запад, одновременно отсекая Украину от Европы", - цитирует ТАСС слова Фэннона.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал о финансировании проекта «Северный поток - 2». Как выяснилось, концерн уже вложил 531 миллион евро в строительство газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. А на прошлой неделе представитель Госдепартамента заявил, что Евросоюз должен отказаться от поддержки российского газопровода “Северный поток-2” после инцидента в Керченском проливе. Такое