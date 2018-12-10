2018-12-11T00:45:23+03:00
Политика

США назвали проект “Северный поток-2” политическим инструментом России

Вашингтон считает строительство трубопровода угрозой для европейской энергонезависимости
Юлия ДИВЕЕВА
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США продолжают призывать Евросоюз отказаться от участия в проекте "Северный поток-2"США продолжают призывать Евросоюз отказаться от участия в проекте "Северный поток-2"Фото: REUTERS
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Россия использует проект “Северный поток-2” в качестве политического инструмента, чтобы отрезать Украину от Европы. Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

По его словам, целью строительства трубопроводов "Северный поток - 2" и расширенного "Турецкого потока" является усиление зависимости Европы от российских энергоресурсов, а не укрепление безопасности.

“Российское государство использует энергетику, чтобы принудительным образом достигать политических целей. Посредством проекта "Северный поток - 2" Россия добивается укрепления своих рычагов влияния на Запад, одновременно отсекая Украину от Европы", - цитирует ТАСС слова Фэннона.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал о финансировании проекта «Северный поток - 2». Как выяснилось, концерн уже вложил 531 миллион евро в строительство газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. А на прошлой неделе представитель Госдепартамента заявил, что Евросоюз должен отказаться от поддержки российского газопровода “Северный поток-2” после инцидента в Керченском проливе. Такое

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