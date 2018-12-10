2018-12-11T00:20:04+03:00
Политика

Киев внес исполнителя роли “комиссара Каттани” в черный список

В СБУ заявили, что деятельность Микеле Плачидо угрожает безопасности Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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Актер и режиссер Микеле ПлачидоАктер и режиссер Микеле ПлачидоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Известный итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, исполнивший главную роль в легендарном сериале “Спрут”, попал в черный список на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры страны.

Как пояснили в ведомстве, Минкульт получил от СБУ список деятелей культуры, действия которых, по мнению спецслужб Незалежной, создают угрозу национальной безопасности Украины. Микеле Плачидо включен в него с 10 декабря 2018 года.

Конкретной причины для включения актера в список, куда, кроме него, попали еще 144 человека, не названа, пишет ТАСС.

Плачидо стал очень популярен в СССР в конце 1980-х, когда на экраны вышел сериал "Спрут". Актер сыграл комиссара полиции Коррадо Каттани, который, практически, в одиночку противостоял мафии.

В черном списке СБУ уже более 140 деятелей культуры, в основном, граждан России, которым запрещен въезд в Украину. Среди них режиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Владимир Меньшов, музыканты Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, поэт Илья Резник, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт и многие другие.

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