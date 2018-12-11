Туск созывает совет ЕС для обсуждения Brexit во время саммита объединения

СЕГОДНЯ 00:04 2018-12-11T00:10:33+03:00

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Вопрос выхода Великобритании из Евросоюза обсудят главы государств и правительств 28 стран, входящих в объединение, на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 13-14 декабря. Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск.

Он подчеркнул, что речь в ходе саммита не будет идти о пунктах соглашения по условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС, а также об обеспечении упрощенного пограничного контроля на границе Республики Ирландия с Северной Ирландией. Обсуждать будут готовность Великобритании к выходу из объединения и способы упрощения ратификации документа.

"Поскольку время истекает, мы также обсудим нашу готовность к сценарию отсутствия соглашения", - пояснил Туск.

По сути, это значит, что в четверг в рамках саммита глав Евросоюза состоится отдельная встреча лидеров стран с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по Brexit, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Мэй отменила назначенное на 11 декабря голосование в парламенте Великорбритании по условям выхода из ЕС. По ее словам, причина в неурегулированности проблемы границы на острове Ирландия. О сроках проведения другого голосования пока не известно.