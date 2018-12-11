Аппарат Voyager-2 вышел за пределы гелиосферы

11 Дек. 00:36 2018-12-11T07:05:53+03:00

Он находится на расстоянии 18 млрд километров от земли в межзвездном пространстве

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Американский межпланетный аппарат Voyager-2 покинул пределы гелиосферы и сейчас находится с межзвездном пространстве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

Аппарат был запущен в августе 1977 года. А гелиосферу он покинул 5 ноября. Как пояснил руководитель программы научных исследований Voyager физик из Калифорнийского технологического института Эд Стоун, в этот день бортовая аппаратура зафиксировала резкое усиление галактического излучения и магнитных полей, а также снижение потока заряженных частиц от Солнца, говорится на сайте NASA.

Аппарат Voyager-2 спустя 41 год после запуска вышел в межзвездное пространствоФото: NASA

По расчетам ученых Voyager-2 сейчас находится на расстоянии 18 млрд километров от Земли. Стоун отметил, что аппарат и через 40 тысяч лет будет находиться на расстоянии одного светового года до ближайшей звезды, поскольку скорость движения звезд составляет около 100 километров в секунду, а у Voyager - около 17 километров в секунду.

Центр управления полетом по-прежнему поддерживает связь с аппаратом, однако сигнал от него доходит до Земли за 16,5 часа. В NASA отметили, что состояние Voyager-2 удовлетворительное, и “центр управления беспокоят только два вопроса - его температура и энергопитание".

Voyager 2 - единственный аппарат, сближавшийся со всеми четырьмя газовыми гигантами Солнечной системы - с Юпитером в 1979 году, Сатурном - в 1981 году, Ураном - в 1986 году и Нептуном - в 1989 году.