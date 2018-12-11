Путин и Меркель обсудили по телефону Сирию и Украину

11 Дек. 01:14 2018-12-11T01:16:41+03:00

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В понедельник состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Во время беседы лидеры двух стран обсудили инцидент в Керченском проливе и другие вопросы международной повестки.

“Канцлер подчеркнула, что необходимы меры для обеспечения бесперебойного прохождения судов", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что Меркель "высказалась за освобождение задержанных украинских моряков". Кроме того, Путин и Меркель обсудили транзит газа из России через Украину и после 2019 года, а также ситуацию в Сирии, “в особенности вопрос создания конституционного комитета", передает ТАСС.

По словам Зайберта, лидеры России и ФРГ также обменялись мнениями о планах США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Напомним, как писал сайт kp.ru, Путин дал разъяснения Меркель по инциденту в Азовском море во время встречи в рамках саммита G20, который проходил в столице Аргентины Буэнос-Айресе.