11 Дек. 01:53 2018-12-11T08:34:46+03:00

Американцы могут не отказываться от поездок в Россию, считают в Госдепартаменте США Фото: REUTERS

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Россия больше не является, по мнению Госдепартамента США, страной, поездку в которую американцам следует пересмотреть. В понедельник внешнеполитическое ведомство США исключило нашу страну из этого списка.

Теперь РФ находится в категории стран, где туристам из Соединенных Штатов не грозит непосредственная опасность, но следует соблюдать повышенную осторожность.

"Проявляйте повышенную осторожность из-за терроризма, притеснений и произвольного исполнения местных законов. Некоторые области подвергаются повышенному риску", - говорится в опубликованных в понедельник рекомендациях для американцев.

Так в Госдепартаменте считают, что гражданам США лучше не посещать Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, “из-за терроризма и риска гражданских беспорядков". Также рекомендовано не ездить в Крым "из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей", передает ТАСС.

Кроме того, ведомство заявило, что американцы посещающие или проживающие в России, “подвергаются произвольным допросам или задержанию российскими должностными лицами и могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и вымогательства".