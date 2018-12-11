11 Дек. 02:11 2018-12-11T07:02:33+03:00

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Русские сказки имеют универсальный воспитательный характер и оказывают положительное влияние на детей. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало Google-чтений "От мала до велика".

Он прочел в прямом эфире отрывок из сказки "Буратино". Отвечая позже на вопросы журналистов, представитель Кремля рассказал, что читает своим детям и русские, и зарубежные скзки.

"Сначала, конечно, наши, потому что наши сказки - это целый мир. Если вы проанализируете их с точки зрения взрослого - там есть все: и интрига, и любовь, и ужастики, и элементы боевика”, - пояснил Песков.

Он отметил, что в русских народных и сказках российских писателей маленькие читатели могут увидеть все черты русского характера: “и те, которые заслуживают восхищения, и те, которые заслуживают порицания", передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, иедя проведения такой акции "заслуживает самой высокой оценки, потому что таким образом компания популяризирует нашу литературу, нашу классику". Особенно удачным он посчитал начало чтений в преддверии Нового года.

Как сообщал сайт kp.ru, 10 декабря ровно в полдень по московскому времени в прямом эфире на сайтах YouTube и skazki. withgoogle. com стартовал онлайн-марафон "От мала до велика". В этом году литературные чтения проходили на специальных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Красноярске и Владивостоке. В течение восьми часов в режиме нон-стоп представители шоу-бизнеса, российские политики и жители нашей страны, прошедшие специальный кастинг, читали русские сказки.