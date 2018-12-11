Трамп утвердил стратегию пресечения попадания ОМУ в руки террористов

11 Дек. 02:38 2018-12-11T07:01:07+03:00

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Президент США Дональд Трамп утвердил в понедельник национальную стратегию по пресечению попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) в руки террористов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении сказано, что принятие этого документа подчеркивает "неотложность обеспечения недоступности химического, биологического, радиоактивного и ядерного оружия для наиболее опасных людей в мире". Стратегия должна показать, что США будут стоять во главе усилий по пресечению доступа террористов к ОМУ во всем мире, а также по блокированию доступа к компонентам для производства такого оружия.

Белый дом заверил, что Вашингтон окажет давление на террористов и экстремистские организации, которые попытаются приобрести подобные вооружения. Также США намерены укреплять свои возможности для борьбы с террористами, использующими оружие массового поражения, ередает ТАСС.

При этом сам документ не был опубликован на сайте Белого дома. Напомним, 4 ноября стало известно, что США могут внести Сверную Корею в список стран-спонсоров терроризма. Трамп заявил во время полета в Японию, что его администрация примет решение по этому вопросу очень скоро.