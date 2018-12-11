11 Дек. 03:53 2018-12-11T06:59:08+03:00

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Экономические меры, о которых в своем обращении сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, потребуют дополнительных затрат на сумму от восьми до десяти миллиардов евро. Об этом сообщил государственный секретарь Оливье Дюссо.

"Мы находимся в процессе тонкой настройки экономических механизмов и смотрим, как их финансировать", - объяснил он.

Как передает ТАСС, несмотря на обещанные меры и сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат, "желтые жилеты" все равно будут продолжать свои протестные акции.

Ранее сайт "КП" сообщил, что глава государства ввел во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение. Он осудил "желтые жилеты" за проявленное в ходе манифестаций насилие, “которому нет оправдания” и предложил меры по выходу из кризиса: увеличить минимальную зарплату в стране на 100 евро, не облагать налогами 13-ю зарплату и пенсию тех. чей доход ниже двух тысяч евро.